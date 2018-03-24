Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla из Facebook

СЕГОДНЯ 02:50 2018-03-24T02:55:49+03:00

Сам предприниматель никогда не пользовался этой соцсетью

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Известный бизнесмен, миллиардер Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla из соцсети Facebook. В своем Twitter предприниматель признался, что даже не знал, что у его компаний есть там аккаунты.

Один из создателей WhatsApp Брайан Актон запустил флешмоб #deletefacebook (удали Фейсбук), после скандала с британской компанией Cambridge Analytica. Макск поинтересовался у него, что такое Facebook и узнал, что его компании ведут страницы в этой соцсети. После этого акаунты SpaceX и Tesla стали недоступны.

«Я не пользуюсь Facebook и никогда не пользовался, так что я не думаю, что стал чем-то вроде мученика, или мои компании сильно пострадали. Мы не распространяем рекламу, не платим за поддержку, так что... без разницы», - написал Маск в Twitter.

Твит Илона МаскаФото: СОЦСЕТИ

Он также отметил, что не против использовать Instagram, «пока он остается достаточно независимым».

Как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе Facebook заблокировал страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана.

Ученый создал приложение, которое составляет портрет человека по аккаунту в соцсети, и передал данные о пользователях Facebook Cambridge Analytica, которая могла использовать их для предвыборной кампании Дональда Трампа.