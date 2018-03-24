В Раде назвали условия для вступления Украины в НАТО

СЕГОДНЯ 03:23 2018-03-24T03:23:43+03:00

Депутат украинского парламента отметил, что в республике путают демократию с олигархической клептократией

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Стабильность, верховенство права и демократию должны обеспечить власти Украины в ближайшие десять лет, чтобы страна могла вступить в НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Чумак.

Он отметил, что не надо путать демократию с олигархической клептократией.

«Именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения, когда понятно, как принимаются эти государственные решения через политическую конкуренцию, через обсуждение с заинтересованными сторонами», - подчеркнул Чумак интервью телеканалу NewsOne.

По его мнению, Украина и НАТО должны установить новые стандарты отношений, которые будут заключаться не в военной политике, а в антикоррупционной и экономической.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 10 марта стало известно о получении Украиной статуса «страны-аспиранта» в НАТО. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление незалежной стать полноценным членом организации. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что членство незалежной в организации зависит от результатов проведения в стране реформ, в первую очередь, антикоррупционной.