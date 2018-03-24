В США россиянина приговорили к 18 месяцам тюрьмы за провоз оружия

СЕГОДНЯ 03:54 2018-03-24T04:00:29+03:00

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Гражданина России в США приговорили в 18 месяцам тюремного заключения за попытку ввезти в страну огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Об этом сообщила в пятницу иммиграционная и таможенная полиция Соединенных Штатов.Помимо срока, россиянин должен будет выплатить штраф в сто тысяч долларов.

Житель Санкт-Петербурга Константин Чеховской был задержан в аэропорту Чикаго 26 апреля 2017 года, откуда планировал вылететь в Стокгольм. В его многочисленном багаже таможенники обнаружили детали к огнестрельному оружию, обоймы, пули, курки, оптические прицелы, многие из которых совместимы с автоматическими винтовками AK-47 и M4.

При этом у 44-летнего россиянина не было разрешения, необходимого для экспорта оружия. Чеховской признал в суде Чикаго, что умышленно пытался вывезти детали оружия, передает РИА Новости.

В феврале сайт kp.ru расказывал, что суд США в среду вынес два совершенно разных приговора россиянам, проходящим по одному делу. Так Владимир Дринкман, обвиняемый в хакерстве, получил 12 лет тюремного заключения, а Дмитрий Семилянец, проходящий по тому же делу как сообщник – 4 года, 3 месяца и 21 день, и был отпущен на свободу из зала суда.