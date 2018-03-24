2018-03-24T04:44:12+03:00
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Тигр из Москвы убил самку в зоопарке Копенгагена

Инцидент произошел на глазах посетителей
Юлия ДИВЕЕВА
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Амурский тигр в зоопарке Копенгагена убил тигрицуАмурский тигр в зоопарке Копенгагена убил тигрицуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В столице Дании привезенный из Москвы в Копенгагенский зоопарк амурский тигр убил тигрицу. Инцидент произошел в четверг, 22 марта. На глазах у посетителей зоосада.

Самец по кличке Мирон находился в одном вольере с двумя тигрицами. Внезапно он набросился на одну из самок на чал ожесточенно драться с ней. Очевидцы сразу же позвали сотрудников зоопарка.

Однако, когда смотрители прибежали к клетке с тиграми, самка была уже мертва. У Мирона никаких серьезных повреждений обнаружено не было, сообщает Daily Mail.

Московский зоопарк отправил тигра в Данию в рамках Европейской программы по сохранению популяции амурских тигров в неволе.

Напомним, в 2014 году сайт kp.ru писал, как зоопарке Копенгагена убили прямо на глазах посетителей, среди которых было много маленьких детей, красавца жирафа по кличке Мариус. Его тут же препарировали, разделали, и прилюдно скормили львам.

После этого в том же зоопарке детям показали, как препарируют волка, а в 2016 году в Оденсе на глазах у детей расчленили льва.

В прошлом году перед самым Рождеством зоосад в городе Гивскюде попросил датчан сдавать «ставших ненужными» домашних питомцев - кроликов, морских свинок, мелких грызунов - на прокорм хищникам.

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