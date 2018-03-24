2018-03-24T05:15:14+03:00
Политика

Трамп испытывает отвращение к усам Болтона

Президент долгое время не решался взять политика в свою команду из-за растительности на лице
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон давно рассматривался на одну из должностей в администрацию Дональда Трампа, но ему помешали усы. По словам чиновников из Белого дома, нынешний глава государства не любит растительности на лице.

В 2016 году Трамп рассматривал Болтона как одного из кандидатов на пост Госсекретаря. Тогда победивший кандидат много времени уделил шуткам в адрес дипломата. Хорошо знакомые с ним люди отмечали, что в окружении миллиардера нет ни одного человека с усами или бородой, с которым бы он был близок и хорошо к нему относился, сообщает The Hill.

Болтон в ответ на подтрунивание Трампа и советы журналистов написал в своем Твиттере, что благодарен «за рекомендации по уходу от полностью беспристрастных средств массовой информации», но усы сбривать не станет.

Как сообщал накануне сайт kp.ru, глава США принял решение отправить вотставку с поста советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, а на его место назначил экс-представителя США при ООН в 2005-2006 годах Джона Болтона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сербы высказали свое отношение к вступлению в НАТО
Тигр из Москвы убил самку в зоопарке Копенгагена
В США россиянина приговорили к 18 месяцам тюрьмы за провоз оружия
В Раде назвали условия для вступления Украины в НАТО
Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla из Facebook
Сирийская армия взяла под контроль два города в Восточной Гуте
Посол России отправил пострадавшему в Солсбери полицейскому письмо
Суд в Великобритании выдал ордер на обыск в офисов Cambridge Analytica
Корабль «Союз МС-08» с новой экспедицией пристыковался к МКС
ЦБ РФ снял внешнее управление с «Бинбанка»
Лавров назвал Болтона «жестким дипломатом» и профессионалом
Первый канал отпроверг слухи о смене ведущего в «Пусть говорят»
Новый президент Перу вступил в должность
СМИ: Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона
МИД КНР: Ввозные пошлины США наносят ущерб всему миру
Трамп: США создадут самые мощные ядерные силы на Земле
«Больше никогда»: Трамп подписал проект бюджета на 2018 год, который ранее пригрозил ветировать
Набиуллина: Американские ввозные пошлины не окажут прямого влияния на российскую экономику
Цена нефти марки Brent впервые с конца января превысила $70 за баррель
Макрон: В результате терактов на юге Франции погибло три человека, 16 пострадали
Сборная Бразилии разгромила 3:0 Россию в "Лужниках"
Минобороны КНР обвинило США в нарушении суверенитета Китая и подрыве международной безопасности