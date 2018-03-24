Трамп испытывает отвращение к усам Болтона

СЕГОДНЯ 05:15 2018-03-24T05:15:14+03:00

Президент долгое время не решался взять политика в свою команду из-за растительности на лице

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Новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон давно рассматривался на одну из должностей в администрацию Дональда Трампа, но ему помешали усы. По словам чиновников из Белого дома, нынешний глава государства не любит растительности на лице.

В 2016 году Трамп рассматривал Болтона как одного из кандидатов на пост Госсекретаря. Тогда победивший кандидат много времени уделил шуткам в адрес дипломата. Хорошо знакомые с ним люди отмечали, что в окружении миллиардера нет ни одного человека с усами или бородой, с которым бы он был близок и хорошо к нему относился, сообщает The Hill.

Болтон в ответ на подтрунивание Трампа и советы журналистов написал в своем Твиттере, что благодарен «за рекомендации по уходу от полностью беспристрастных средств массовой информации», но усы сбривать не станет.

Как сообщал накануне сайт kp.ru, глава США принял решение отправить вотставку с поста советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, а на его место назначил экс-представителя США при ООН в 2005-2006 годах Джона Болтона.