Сербы высказали свое отношение к вступлению в НАТО

СЕГОДНЯ 05:41 2018-03-24T05:41:18+03:00

Две трети граждан страны не могут простить альянсу вторжения 1999 года

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Абсолютное большинство граждан Сербии – 84% - выступает против вступления страны в организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного "Институтом по европейским делам".

Большинство противников присоединения к НАТО – жители Белграда. Кроме того, 68% респондентов согласились с тем, что сотрудничество с НАТО в будущем не будет полезным для страны.

Отмечается, что исследование приурочено к 19-летию с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия и бомбардировок ее территории. Две трети сербов (62%) заявили, что не простили альянсу этой войны. Остальные опрошенные готовы забыть то, что было. Это в основном молодежь, передает ТАСС.

Опрос проводился с 16 по 20 марта. В нем принимали участие 1203 респондента. В исследовании отмечается, что в Сербии "до сих пор не установлена ответственность политических элит" и "не подсчитано точное число жертв". Официально задокументирована гибель 758 человек в результате действий сил НАТО.