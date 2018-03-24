2018-03-24T08:22:18+03:00
В мире

Новый советник Трампа планирует провести масштабные кадровые чистки

По данным СМИ, Джон Болтон хочет уволить нелояльных к президенту США сотрудников
Екатерина БОЛГОВА
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Советник президента США по нацбезопасности Джон БолтонСоветник президента США по нацбезопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Новый советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон хочет провести масштабные кадровые чистки в совете и уволить нелояльных к лидеру страны сотрудников.

Как сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники, могут быть уволены десятки сотрудников Белого дома. Речь идет о членах совета, которых считают нелояльными к Траму ответственными за утечки в прессу.

"Он собирается убрать почти всех политических ставленников, которых привел (бывший советник президента Герберт) Макмастер", — заявил один из источников.

По словам другого собеседника издания, Болтон уволит чиновников, которые работали с экс-президентом США Бараком Обамой, деятельность которого часто критикует Трамп.

Напомним, ранее Трамп объявил, что бывший постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности. До этого с поста госсекретаря США был уволен Рекс Тиллерсон.

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