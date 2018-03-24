2018-03-24T08:59:09+03:00
В мире

Пекин заявил о готовности защищать свои торговые интересы

Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР, главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае заявили о готовности защищать свои интересы в сфере торговлиВ Китае заявили о готовности защищать свои интересы в сфере торговлиФото: REUTERS
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Пекин полностью готов защищать свои национальные интересов в области торговли. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР, главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ в телефонном разговоре с главой Минфина США Стивеном Мнучином.

"Китай полностью готов и имеет достаточно сил, чтобы защищать свои национальные интересы, при этом рассчитывает, что обе стороны будут придерживаться рациональной позиции и работать совместно над обеспечением общей стабильности торгово-экономических отношений Китая и США", — заявил Лю Хэ, передает Центральное телевидение Китая.

По его словам, последние действия Вашингтона в отношении Пекина "нарушили правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру".

Отмечается, что телефонные переговоры состоялись по инициативе США, стороны пришли к соглашению поддерживать дальнейшие контакты по этой проблеме.

Напомним, 22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", по которому могут быть введены ограничения в отношении китайской продукции. Пекин принял ответные меры.

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