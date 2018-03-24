Пекин заявил о готовности защищать свои торговые интересы
Пекин полностью готов защищать свои национальные интересов в области торговли. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР, главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ в телефонном разговоре с главой Минфина США Стивеном Мнучином.
"Китай полностью готов и имеет достаточно сил, чтобы защищать свои национальные интересы, при этом рассчитывает, что обе стороны будут придерживаться рациональной позиции и работать совместно над обеспечением общей стабильности торгово-экономических отношений Китая и США", — заявил Лю Хэ, передает Центральное телевидение Китая.
По его словам, последние действия Вашингтона в отношении Пекина "нарушили правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру".
Отмечается, что телефонные переговоры состоялись по инициативе США, стороны пришли к соглашению поддерживать дальнейшие контакты по этой проблеме.
Напомним, 22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", по которому могут быть введены ограничения в отношении китайской продукции. Пекин принял ответные меры.