Россия и Китай открыли в Пекине совместный центр по защите интеллектуальной собственности

СЕГОДНЯ 10:32 2018-03-24T10:32:29+03:00

Цель создания подобного центра - вывести отношения двух стран в сфере разработки инновационных технологий на новый уровень

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24 марта в Пекине открылся Российско-китайский центр интеллектуальной собственности. Церемония его открытия состоялась на территории Пекинского наукограда, на которой присутствовали представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) и Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами.

По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, созданием подобного интеллектуального центра Москва и Пекин преследуют цель усилить взаимодействие между странами в области защиты прав на передовые научно-технические, промышленные и прочие разработки и ноу-хау, сообщает ТАСС.

"Этот центр будет оказывать услуги по определению приоритетных направлений исследований и разработок на основе инструментов патентной аналитики, разработанных Проектным офисом Федерального института промышленной собственности, нашим подведомственным учреждением", - подчеркнул Ивлиев.

Представители Китая со своей стороны отметили, что таким образом отношения между Москвой и Пекином в области освоения новых технологических и инновационных разработок выйдут на новый уровень.