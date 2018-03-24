Испания требует от Финляндии выдать беглого Пучдемона
Похоже Мадрид решил всерьез заняться возвращением на родину опального бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Еще 22 марта Испания выдала ордер на европейский арест политика, а уже на следующий день в Финляндию, в которой в настоящее время находится Пучдемон, был отправлен запрос на его экстрадицию.
Как сообщили в Национальном бюро расследований Финляндии, полицейские уже ведут необходимые консультации с испанской стороной для уточнения всех необходимых деталей.
«Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что запрос на экстрадицию беглого испанского политика поступил ночью. Если Пучдемона задержат, то рассматривать вопрос о его выдаче Мадриду будет финская прокуратура.
23 марта судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона. Политика обвиняют в призывах с нарушению территориальной целостности Испании и подготовке мятежа.
Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции и намеревался покинуть страну на следующий день и отправиться в Данию и Швейцарию.