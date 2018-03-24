Испания требует от Финляндии выдать беглого Пучдемона

СЕГОДНЯ 10:54 2018-03-24T10:54:40+03:00

Не успел бывший глава Каталонии покинуть Бельгию, как на него началась охота испанской Фемиды

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Похоже Мадрид решил всерьез заняться возвращением на родину опального бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Еще 22 марта Испания выдала ордер на европейский арест политика, а уже на следующий день в Финляндию, в которой в настоящее время находится Пучдемон, был отправлен запрос на его экстрадицию.

Как сообщили в Национальном бюро расследований Финляндии, полицейские уже ведут необходимые консультации с испанской стороной для уточнения всех необходимых деталей.

«Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что запрос на экстрадицию беглого испанского политика поступил ночью. Если Пучдемона задержат, то рассматривать вопрос о его выдаче Мадриду будет финская прокуратура.

23 марта судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона. Политика обвиняют в призывах с нарушению территориальной целостности Испании и подготовке мятежа.

Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции и намеревался покинуть страну на следующий день и отправиться в Данию и Швейцарию.