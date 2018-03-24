СЕГОДНЯ 11:11 2018-03-24T11:11:10+03:00

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, Москва планирует облегчить доступ японских компаний в Россию, так как они «производят товары высокого качества»

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Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для фармацевтических компаний и организаций, занимающихся медицинским оборудованием.

Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, РФ планирует облегчить доступ японских компаний на российский рынок, так как эти фирмы «производят товары высокого качества».

По ее словам, этот вопрос уже обсуждался на переговорах с конгломератом Hitachi.

Вице-премьер рассказала об этом перед встречей с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, передает ТАСС.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к соглашению о совместных действиях на Южных Курилах. Тогда лидеры двух стран обсуждали «тематику совместной хозяйственной деятельности» на островах.

Ранее газета Nikkei сообщала, что правительство Японии в рамках экономического партнерства с РФ разработало проект модернизации инфраструктуры Владивостока.