Песков опроверг сообщение о письме Скрипаля с просьбой вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 11:36 2018-03-24T11:59:57+03:00

Накануне ряд СМИ распространили информацию, что экс-сотрудник ГРУ просил президента о помиловании и возможности вернуться в Россию

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Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль не писал никаких писем президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться на родину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Это не так", — сказал Песков.

Накануне ряд западных СМИ распространили информацию о том, что якобы экс-резидент ГРУ Сергей Скрипаль обратился в письме к Владимиру Путину с просьбой о помиловании дать ему возможность вернуться в Россию. Об этом журналистам поведал бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.

4 марта в британском городке Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом нервно-паралитического действия, после чего они были госпитализированы в критическом состоянии в клинику и до сих пор не приходят в сознание.

Данный инцидент вызвал широкий резонанс в политических кругах Великобритании и спровоцировал серьезный международный скандал.