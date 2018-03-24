Эксперт прокомментировал информацию о возможной высылке российских дипломатов из 20 стран Европы

СЕГОДНЯ 12:16 2018-03-24T12:17:06+03:00

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, на такие меры могут пойти Литва и Болгария

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал информацию о возможной высылке российских дипломатов из 20 стран Европы.

«Ряд стран, очень зависимых от позиции США и Великобритании, могут пойти на подобного рода меры, чтобы придать определённую массовость дипломатическому бойкоту России», - сказал Безпалько.

По его словам, на такие меры могут пойти Литва и Болгария.

«Сделает ли это Германия — у меня возникают большие сомнения, учитывая сотрудничество в области энергоносителей, которое тесно связывает экономики наших стран и крайне выгодно немецкой стороне», — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия могла бы принять ответные меры в ответ на такие шаги европейских стран.

«Нам нужно тщательно продумать и ввести именно те ограничения, которые будут наиболее чувствительны для них, но наименее чувствительны для нас», — подчеркнул Безпалько, передает RT.