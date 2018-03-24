2018-03-24T14:35:05+03:00
Политика

МИД РФ прокомментировал решение сейма Латвии перевести школы на латышский язык обучения

Как заметили в нашем дипведомстве, Рига принятием поправок к закону «Об образовании» осложняет отношения с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ прокомментировал решение сейма Латвии перевести школы на латышский язык обученияМИД РФ прокомментировал решение сейма Латвии перевести школы на латышский язык обученияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ прокомментировали принятие сеймом Латвии поправок к закону «Об образовании», которые предусматривают перевод всех школ страны на государственный язык обучения.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что утвержденные поправки противоречат целому ряду международно-правовых актов, и «являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения».

Кроме того, как заметили наши дипломаты, подобными решениями Рига продолжает осложнять отношения с Москвой. «Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», - говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.

При этом в Москве выразили надежду на то, что действия Риги получат объективную оценку со стороны международных профильных структур.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе сейм Латвии принял в окончательном чтении законопроект о переводе школ нацменьшинств на государственный язык обучения. «За» этот документ проголосовало большинство депутатов. Теперь соответствующие поправки к закону «Об образовании» осталось одобрить лишь президенту страны.

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