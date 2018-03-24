Порошенко поблагодарил США за помощь Украине на 620 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 14:41 2018-03-24T14:41:03+03:00

По данным посольства Украины в Вашингтоне, в бюджете США на текущий финансовый год увеличены расходы на поддержку Киева

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон за поддержку проекта бюджета на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Киева.

Ранее палата представителей конгресса США приняла бюджет на текущий финансовый год (до 30 сентября 2018 года). По данным посольства Украины в Вашингтоне, бюджет предусматривает помощь Украине в общем объеме 620,7 миллиона долларов, из них 200 миллионов – на военно-техническую помощь. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подписал документ.

"Благодарен президенту Дональду Трампу и конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он назвал этот шаг сигналом двухпартийной поддержки развития Украины, а также практической помощью по укреплению оборонного потенциала страны.

Напомним, ранее американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. По словам Порошенко, Киев надеется получить оружие от США в 2018 году.