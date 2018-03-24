2018-03-24T14:53:54+03:00
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии работу на международной арене

Между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран состоялся телефонный разговор
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В субботу, 24 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Как отмечается на сайт МИД РФ, в ходе этой беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и взаимодействия двух стран на международной арене.

А в министерстве иностранных дел Беларуси уточнили, что собеседники также поговорили о двусторонних контактах на разных уровнях и проведении в Минске 6 апреля очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).

Напомним, 6 апреля в белорусской столице должна пройти встреча Совета глав МИД СНГ, в рамках которой планируется обсудить развитие гуманитарного сотрудничества и вопросы безопасности. Как ожидается, в общей сложности министры рассмотрят 13 проектов документов.

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