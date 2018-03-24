2018-03-24T15:30:07+03:00
В мире

Сербия вспоминает погибших от бомбардировок НАТО

Траурные мероприятия проходят 24 марта по всей стране
Евгений ЧЕРНЕНКО
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19 лет назад НАТО утюжило Югославию ковровыми бомбардировками19 лет назад НАТО утюжило Югославию ковровыми бомбардировкамиФото: Дарья АСЛАМОВА
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Сегодня, 24 марта, в Сербии отмечают одну из самых трагичных дат в истории государства — 19 лет назад НАТО провело серию бомбардировок тогда еще Югославии, от которых по разным данным погибло более двух с половиной тысяч человек. Точная цифра жертв не установлена до сих пор.

С самого утра власти страны и простые граждане несут венки к памятникам тех трагических событий по всей стране. Пожалуй, самый главный мемориал это памятник самым юным жертвам авиаударов Североатлантического альянса, который находится в самом центре Белграда.

Цветы и траурные венки возложили вице-премьер и глава МВД Сербии Небойша Стефанович и министр по инновациям Сербии Ненад Попович.

В своей речи оба сербских политика осудили действия НАТО, которые были совершены в обход ООН. И подчеркнули приверженность курсу на всеобъемлющее сотрудничество с Россией.

Главные же памятные мероприятия пройдут вечером, 24 марта, на юге страны в городе Алексинац, который больше всего пострадал от бомбардировок Альянса. Туда прибудет президент Сербии Александр Вучич.

В 1999 году НАТО обвинило Белград в этнических чистках в крае Косово. И начало без разрешения Совета Безопасности ООН планомерные трехмесячные бомбардировки Югославии. Что привело, в свою очередь, к огромному количеству жертв среди мирного населения и многочисленным разрушениям.

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