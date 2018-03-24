2018-03-24T16:28:14+03:00
В мире

В Барселоне число пострадавших в результате столкновений с полицией возросло до 35

Акции протеста начались после того, как судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с референдумом о независимости
Екатерина БОЛГОВА
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Число пострадавших в результате столкновений в Барселоне возросло до 35Число пострадавших в результате столкновений в Барселоне возросло до 35Фото: REUTERS
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В Барселоне количество пострадавших в результате столкновений с полицией увеличилось до 35 человек.

Акции протеста начались в Каталонии никануне вечером после того, как судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 региональным политикам в связи с проведением референдума о независимости. Арестованы были пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль. А также выданы международные ордера на арест шести политиков, находящихся за гарницей, среди которых — экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон.

По данным СМИ, в одной из акций протеста в Барселоне приняли участие около двух тысяч человек. Они попытались подойти к зданию представительства правительства Испании в Каталонии, а затем начали бросать дымовые шашки и бутылки, чтобы прорвать кордоны правоохранителей. Полиции пришлось применить дубинки и совершить несколько выстрелов холостыми патронами в воздух, передает РИА Новости.

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