Минобороны РФ опубликовало видео выхода боевиков из Восточной Гуты

СЕГОДНЯ 17:27 2018-03-24T17:27:32+03:00

Террористы и члены их семей колонной из 59 автобусов перевозятся в провинцию Идлиб [видео]

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В субботу, 24 марта, Минобороны России опубликовало видео, на котором показан выход боевиков и членов их семей из города Хараста, расположенного в сирийской Восточной Гуте.

Как говорится в подписи к ролику, по организованному гуманитарному коридору за сутки было выведено 3 084 человека. В настоящее время всех их перевозят на 59 автобусах в провинцию Идлиб.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах, видны эти самые автобусы с боевиками и членами их семей. При этом можно заметить, что сопровождают их машины с символикой Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Вывод боевиков и членов их семей из н.п.ХАРАСТА-ЭЛЬ-БАСАЛЬ.В результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки Ахрар аш-Шам по выводу боевиков этой группировки из н.п. ХАРАСТА (Восточная Гута) 23 марта продолжался вывод боевиков группировки Ахрар Аш-Шам из населенного пункта ХАРАСТА-ЭЛЬ-БАСАЛЬ. По организованному гуманитарному коридору за сутки было выведено 3 084 боевика и члена их семей, которые колонной из 59 автобусов перевозятся провинцию Идлиб. Всего из н.п. Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 человек боевиков и членов их семей.

Стоит отметить, что вывод боевиков стал возможен благодаря договоренности российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами запрещенной в России террористической группировки «Ахрар аш-Шам».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее вооруженные силы Сирии взяли под свой полный контроль два крупнейших города в Восточной Гуте, остававшихся долгое время оплотом террористов в пригороде Дамаска. Речь идет о таких населенных пунктах, как Эйн-Терма и Хараста.