Украинские экстремисты готовят план блокады Крымского моста

СЕГОДНЯ 17:45 2018-03-24T17:46:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что запрещенная в России экстремистская организация «Меджлис крымско-татарского народа» намерена «сделать все», чтобы не допустить движения транспорта по Крымскому мосту.

В частности, Ислямов предложил фиксировать все проезжающие по мосту машины и вводить против находящихся в этих автомобилях людей те же санкции, что применяются к посещающим Крым артистам. «Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», - сказал один из лидеров экстремистов в интервью украинским СМИ.

При этом Ленур Ислямов не исключил, что в том случае если санкции не дадут результата, украинские радикалы попытаются «физически препятствовать движению» по мосту.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее «Комсомолка» съездила на строящийся мост и посмотрела, как идут работы. В результате выяснилось, что транспортный переход, протяженностью 19 километров, уже по большей части готов. В частности, автомобильный мост обещают запустить уже к середине мая.