Песков: у Путина и Трампа есть желание личной встречи

СЕГОДНЯ 18:08 2018-03-24T18:08:19+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор главы нашего государства Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трапом. По его словам, звонок хозяина Белого дома в Россию носил прежде всего «протокольный смысл» и характеризует отношения лидеров двух стран, находящиеся на стадии становления.

«Президент Трамп поздравил президента Путина с избранием. Что, конечно, важно и что во многом характеризует их такие взаимоотношения, находящиеся на стадии становления. Как глав двух лидирующих, двух ведущих государств мира», - сказал Песков в интервью телеканалу «Мир».

При этом представитель Кремля подчеркнул важность того, что президенты РФ и США понимают необходимость личного общения. Как заметил пресс-секретарь, без личных встреч решить глобальные проблемы невозможно. «Они это понимают, и они констатировали свои желания начать обсуждать возможности такой встречи», - добавил Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 20 марта, между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. В частности, тогда главы государств обсудили ситуации в Сирии, КНДР и на Украине. Кроме того, собеседники уделили особое внимание вопросу о возможной личной встрече.