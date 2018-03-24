2018-03-24T18:59:40+03:00
В мире

Макрон созвал экстренное совещание Совбеза после теракта на юге Франции

В частности, участие в заседании примут премьер Пятой республики Эдуар Филипп и глава МВД Жерар Колон
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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В субботу, 24 марта, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон решил созвать экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с терактом, совершенным в минувшую пятницу на юге Пятой республики. Как рассказал источник в Елисейском дворце, встреча состоится в субботу в 17:30 по местному времени (19:30 мск).

Участие в заседании Совбеза должны принять премьер-министр Эдуар Филипп и глава МВД республики Жерар Колон, а также руководители ключевых силовых ведомств и спецслужб страны, сообщает телеканал BFM TV.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 марта 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на водителя и убил его пассажира в департаменте Од на юге Франции, после чего обстрелял тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев. Затем террорист захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб. В результате погибли три человека. В ходе полицейской спецоперации был ликвидирован и сам злоумышленник.

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