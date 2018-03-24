В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»
В субботу, 24 марта, неизвестный сообщил по телефону о «минировании» торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы. В связи с этим оперативные службы решили эвакуировать всех посетителей и персонал ТЦ.
«Проводится эвакуация ТЦ "Охотный ряд" после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва», - сказал источник в экстренных службах столицы ТАСС.
По словам очевидцев, из-за эвакуации у выходов из метро, расположенных рядом с торговым центром, скапливаются люди.
Отметим, в последнее время ТЦ «Охотный ряд» эвакуируют довольно часто. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 25 февраля неизвестный также позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в торговом центре. Кроме того, посетителей ТЦ эвакуировали и 2 марта, и 8 марта. Причем во всех этих случаях тревога оказывалась ложной.