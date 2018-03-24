В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»

СЕГОДНЯ 20:17 2018-03-24T20:17:41+03:00

Неизвестный сообщил по телефону о «минировании» торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за угрозы взрыва из торгового центра решили вывести всех посетителей и персонал

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В субботу, 24 марта, неизвестный сообщил по телефону о «минировании» торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы. В связи с этим оперативные службы решили эвакуировать всех посетителей и персонал ТЦ.

«Проводится эвакуация ТЦ "Охотный ряд" после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва», - сказал источник в экстренных службах столицы ТАСС.

По словам очевидцев, из-за эвакуации у выходов из метро, расположенных рядом с торговым центром, скапливаются люди.

Отметим, в последнее время ТЦ «Охотный ряд» эвакуируют довольно часто. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 25 февраля неизвестный также позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в торговом центре. Кроме того, посетителей ТЦ эвакуировали и 2 марта, и 8 марта. Причем во всех этих случаях тревога оказывалась ложной.