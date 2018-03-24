2018-03-24T20:33:08+03:00
Общество

Умер писатель Филип Керр - автор романов о детективе Берни Гюнтера

О том, что умер писатель Филип Керр, сообщила его жена
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Писатель Филип КеррПисатель Филип КеррФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 24 марта, появилась информация о том, что умер писатель Филип Керр. Как стало известно, автор серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере скончался в минувшую пятницу в возрасте 62 лет.

Печальную новость сообщила жена британского писателя Джейн Тинн. «Умер любимый Филип Керр. Создатель замечательного Берни Гюнтера. Гениальный писатель и обожаемый отец и муж. 1956-2018», - написала Тинн в своем микроблоге в Twitter.

СПРАВКА «КП»

Филип Керр начал издаваться в 1989 году. Именно в том году был опубликован его первый роман - «Мартовские фиалки», ставший первой частью цикла о Бернхарде Гюнтере. Успех книги позволил ему уйти из рекламного бизнеса и посвятить все свое время литературе.

За свою жизнь Керр написал более 30 книг, в том числе 12 романов о Гюнтере. Кроме того, Керр также известен своей серией детских книг под названием «Дети лампы».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На грузинском горнолыжном курорте выпал красный снег
Из московского клуба эвакуировали 500 человек из-за угрозы взрыва
Оригинально остановивший драку упитанный кот стал звездой интернета
Журнал Time поместил на обложку Путина в короне
Американские СМИ назвали новый Ту-160 «худшим ночным кошмаром НАТО»
В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»
Савченко пожаловалась омбудсмену Украины на видеонаблюдение и тонированные окна в камере
Посольство РФ: Лондон фактически подтвердил разработку отравляющих веществ
Bloomberg: Трамп готов выслать российских дипломатов из США
Макрон созвал экстренное совещание Совбеза после теракта на юге Франции
В Германии пьяного пилота задержали прямо перед вылетом
Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов РФ
Песков: у Путина и Трампа есть желание личной встречи
Украинские экстремисты готовят план блокады Крымского моста
Минобороны РФ опубликовало видео выхода боевиков из Восточной Гуты
Песков: санкции не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС
В Иране назвали провокацией обвинения США в кибератаках
Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Эрдоган назвал страны Запада агрессорами
Главой парламента Италии впервые стала женщины
В Барселоне число пострадавших в результате столкновений с полицией возросло до 35
Bank of America согласился выплатить штату Нью-Йорк 42 млн долларов
Защита обжалует арест Надежды Савченко