Умер писатель Филип Керр - автор романов о детективе Берни Гюнтера

СЕГОДНЯ 20:33 2018-03-24T20:33:08+03:00

О том, что умер писатель Филип Керр, сообщила его жена

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В субботу, 24 марта, появилась информация о том, что умер писатель Филип Керр. Как стало известно, автор серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере скончался в минувшую пятницу в возрасте 62 лет.

Печальную новость сообщила жена британского писателя Джейн Тинн. «Умер любимый Филип Керр. Создатель замечательного Берни Гюнтера. Гениальный писатель и обожаемый отец и муж. 1956-2018», - написала Тинн в своем микроблоге в Twitter.

СПРАВКА «КП»

Филип Керр начал издаваться в 1989 году. Именно в том году был опубликован его первый роман - «Мартовские фиалки», ставший первой частью цикла о Бернхарде Гюнтере. Успех книги позволил ему уйти из рекламного бизнеса и посвятить все свое время литературе.

За свою жизнь Керр написал более 30 книг, в том числе 12 романов о Гюнтере. Кроме того, Керр также известен своей серией детских книг под названием «Дети лампы».