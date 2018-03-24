2018-03-24T20:59:30+03:00
Политика

Американские СМИ назвали новый Ту-160 «худшим ночным кошмаром НАТО»

‍По мнению военного обозревателя The National Interest, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации
Дарья ИВАШКИНА
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Российский Ту-160Российский Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Американский журнал The National Interest назвал обновленный российский бомбардировщик Ту-160 «худшим ночным кошмаром НАТО». Военный обозреватель издания Дэйв Маджумдар выразил мнение, что Москва выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на обновление Ту‐160.

Как пишет Маджумдар в своей статье с заголовком «Вот почему новый российский Ту-160 может стать худшим ночным кошмаром НАТО», новая российская боевая машина получит крылатые ракеты нового поколения, так как в первую очередь рассчитана на поражение целей ракетами большой дальности внутри плотно закрытого средствами ПВО воздушного пространства. Этим, по мнению журналиста из США, наш Ту-160 лучше американских бомбардировщиков B-2 «Спирит» и B-21 «Райдер».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях замминистра обороны РФ Юрий Борисов завил, что парк стратегических бомбардировщиков Ту-160 планируется полностью обновить к 2030 году. При этом он подчеркнул, что самолеты получат новую авионику, двигатели, вооружение и стелс-покрытие, снижающее радиолокационную заметность.

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