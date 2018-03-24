2018-03-24T22:04:35+03:00
Москва

Из московского клуба эвакуировали 500 человек из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о «минировании» здания на Дербеневской улице
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция получила анонимный звонок об угрозе взрываПолиция получила анонимный звонок об угрозе взрываФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 24 марта, неизвестный сообщил о «минировании» клуба «Бруклин холл», расположенного на Дербеневской улице на юге Москвы. Как уточнили в экстренных службах столицы, после анонимного сообщения о бомбе было решено вывести всех людей из здания. В результате были эвакуированы около 500 человек.

«Из концертного клуба по адресу: Дербеневская улица, дом 20, строение 25, эвакуированы 500 человек. На место направлены кинологические расчет», - сказал собеседник ТАСС. Как стало известно, в настоящее время специалисты уже приступили к проверке всех помещений клуба.

Стоит отметить, что на вечер субботы в «Бруклин холле» был запланирован концерт группы «Буерак».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в центре Москвы эвакуировали торговый центр «Охотный ряд». Всех посетителей и персонал ТЦ вывели на улицу также из-за угрозы взрыва.

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