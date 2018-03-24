Поклонская ответила украинским экстремистам на угрозы заблокировать Крымский мост

24 Март 22:56 2018-03-24T22:56:58+03:00

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В Госдуме прокомментировали угрозы украинских экстремистов заблокировать движение транспорта по Крымскому мосту. Так, депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала автора этих угроз - лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленура Ислямова - «шайтаном» и напомнила ему об уголовных делах, заведенных против него за преступления против крымчан.

«Давно не было слышно этого шайтана! Объявился - не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам - это все, на что способен обвиняемый Ислямов», - сказала Поклонская в интервью ФАН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 24 марта, Ислямов заявил, что украинские экстремисты намерены «сделать все», чтобы не допустить движения транспорта по Крымскому мосту. В частности, инициатор блокады Крыма предложил фиксировать все проезжающие по мосту машины и вводить против находящихся в этих автомобилях людей санкции.