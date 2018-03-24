2018-03-24T22:56:58+03:00
Политика

Поклонская ответила украинским экстремистам на угрозы заблокировать Крымский мост

Депутат Госдумы напомнила инициатору блокады Крыма о заведенных против него уголовных делах
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяДепутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали угрозы украинских экстремистов заблокировать движение транспорта по Крымскому мосту. Так, депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала автора этих угроз - лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленура Ислямова - «шайтаном» и напомнила ему об уголовных делах, заведенных против него за преступления против крымчан.

«Давно не было слышно этого шайтана! Объявился - не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам - это все, на что способен обвиняемый Ислямов», - сказала Поклонская в интервью ФАН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 24 марта, Ислямов заявил, что украинские экстремисты намерены «сделать все», чтобы не допустить движения транспорта по Крымскому мосту. В частности, инициатор блокады Крыма предложил фиксировать все проезжающие по мосту машины и вводить против находящихся в этих автомобилях людей санкции.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умерла первая победительница «Евровидения» Лиз Ассиа
Учительница из Лондона получила премию в $1 миллион за преданность работе
На грузинском горнолыжном курорте выпал красный снег
Из московского клуба эвакуировали 500 человек из-за угрозы взрыва
Оригинально остановивший драку упитанный кот стал звездой интернета
Журнал Time поместил на обложку Путина в короне
Американские СМИ назвали новый Ту-160 «худшим ночным кошмаром НАТО»
Умер писатель Филип Керр - автор романов о детективе Берни Гюнтера
В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»
Савченко пожаловалась омбудсмену Украины на видеонаблюдение и тонированные окна в камере
Посольство РФ: Лондон фактически подтвердил разработку отравляющих веществ
Bloomberg: Трамп готов выслать российских дипломатов из США
Макрон созвал экстренное совещание Совбеза после теракта на юге Франции
В Германии пьяного пилота задержали прямо перед вылетом
Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов РФ
Песков: у Путина и Трампа есть желание личной встречи
Украинские экстремисты готовят план блокады Крымского моста
Минобороны РФ опубликовало видео выхода боевиков из Восточной Гуты
Песков: санкции не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС
В Иране назвали провокацией обвинения США в кибератаках
Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Эрдоган назвал страны Запада агрессорами
Главой парламента Италии впервые стала женщины
В Барселоне число пострадавших в результате столкновений с полицией возросло до 35
Bank of America согласился выплатить штату Нью-Йорк 42 млн долларов
Защита обжалует арест Надежды Савченко