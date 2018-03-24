Учительница из Лондона получила премию в $1 миллион за преданность работе

24 Март 23:28 2018-03-24T23:35:58+03:00

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Преподаватель искусств Андрия Зафираку из общинной школы Alperton в Лондоне стала первым британским учителем, получившим международную премию благотворительной организации Varkey Foundation, которой награждаются педагоги за преданность своей работе. Ей был присужден приз в миллион долларов, сообщает Mirror.

39-летняя Андрия Зафираку преподает в школе, расположенной в северо-западном лондонском районе Брент, где учатся дети из самых разных семей, и учительница выучила приветствия на 35 языках, на которых говорят её ученики и их родители. Кроме того, она организовала отдельные спортивные кружки для девочек из консервативных общин, а также разработала собственную учебную программу, чтобы уроки были понятны и интересны для каждого школьника. Андрия лично посещает своих учеников дома, чтобы знать, как они живут и чем интересуются. Сама она говорит, что все её подопечные – чудесные дети.

«Какие бы проблемы у них ни были дома, чего бы им не хватало в жизни или не причиняло им боль, школа для них — всё. Я знаю, что если бы мы открывались в шесть часов утра, то в пять часов у ворот уже была бы очередь из детей», - приводит издание слова британской учительницы.

Церемония награждения прошла в Дубае. Присужденный ей миллион долларов она получит не сразу, а частями в течение в течение пяти лет, которые она обязана отработать в той же школе, что и сейчас.