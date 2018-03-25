«Руки коротки»: В Госдуме прокомментировали угрозы заблокировать Крымский мост

СЕГОДНЯ 01:52 2018-03-25T02:03:13+03:00

Депутат Руслан Бальбек заявления о блокаде движения по мосту в Крым популистическими, рассчитанными на наивных людей

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал угрозы блокировать Крымский мост. Он считает, что заявления одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленура Ислямова рассчитаны на наивность слушателей, а сам он «по своей сути популист».

«Ни для кого не секрет — в отношении Крыма у него руки коротки, что он и пытается компенсировать длинным языком», — сказал депутат в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что «если Ислямов думает, что на Крымском мосту можно к столбу камеру прикрутить», то это заблуждение.

«Поставить человека со смартфоном, который будет фиксировать въезжающих, также невозможно. Остаётся только одно — слёзно просить, чтоб никто не ездил, а то введут санкции», - подытожил Руслан Бальбек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Ислямов предложил фиксировать все проезжающие по Крымскому мосту машины и вводить людей в этих автомобилях те же санкции, что применяются к артистам, посещающим полуостров. А если это не поможет, то, по его словам, украинские радикалы станут «физически препятствовать движению» по мосту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему угрозы блокады Крымского моста украинскими активистами нельзя воспринимать серьезно

Александр ГРИШИН

Лидер крымско-татарских радикалов Ислямов хочет ввести санкции к тем, кто проедет по новому мосту (подробности).