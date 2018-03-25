2018-03-25T02:41:09+03:00
В мире

В Британии скандалистку выселили из дома по жалобе соседей

26-летняя Кирсти Шарман прославилась как «самая ненавистная женщина в мире» [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кирсти Шарман прославилась как «самая ненавистная женщина в мире»Кирсти Шарман прославилась как «самая ненавистная женщина в мире»Фото: СОЦСЕТИ
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Британку по имени Кирсти Шарман выселили из дома в английском городе Сток-он-Трент (графство Стаффордшир) за антисоциальное поведение.

26-летняя Кристи приобрела сомнительную славу «самой ненавистной женщины в мире» после того, как несколько недель назад оставила на стекле «Скорой помощи» записку с требованием немедленно убрать машину от ее дома. А между тем, бригада медиков приехала спасать тяжело больного мужчину – соседа Шарман. Она написала, что ей «плевать, даже если вся улица провалится».

Записка, с которой все началось Фото: Twitter.com

Записка, с которой все началосьФото: Twitter.com

По словам жены больного соседа, девушка не ограничилась только запиской в грубых выражениях: она кричала на врачей и требовала сейчас же переставить автомобиль.

Через некоторое время после инцидента, о котором писали все британские СМИ, суд Северного Стаффордшира оштрафовал скандалистку за нарушение общественного порядка на 285 фунтов стерлингов, но соседи Шарман остались этим решением недовольны, и подали коллективное заявление в полицию.

Кирсти Шарман из-за скандала удалила все свои странички в соцсетях, но ее снимки разошлись по всему Интернету Фото: СОЦСЕТИ

Кирсти Шарман из-за скандала удалила все свои странички в соцсетях, но ее снимки разошлись по всему ИнтернетуФото: СОЦСЕТИ

Жильцы дома рассказали, что эта девушка с кукольным личиком давно терроризирует всю улицу и превратила их жизнь в кромешный ад: постоянно всех оскорбляет, кричит и ругается, были даже случаи повреждения чужой собственности. В итоге суд постановил выселить дебоширку из дома.

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