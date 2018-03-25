2018-03-25T03:15:06+03:00
Происшествия

Французский полицейский, обменявший себя на заложницу, перед смертью обвенчался с любимой

Священник обвенчал Арно Бельтрама и его невесту прямо в госпитале, где пожертвовавший собой ради спасения незнакомой женщины жандарм вскоре скончался [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подполковник жандармерии Арно Бельтрам добровольно обменял себя на заложницу при теракте в супермаркетеПодполковник жандармерии Арно Бельтрам добровольно обменял себя на заложницу при теракте в супермаркетеФото: REUTERS
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Подполковник французской жандармерии Арно Бельтрам, который пожертвовал собственной жизнью ради спасения незнакомой женщины, перед самой смертью обвенчался со своей любимой девушкой Мариэль. Священник совершил обряд венчания прямо в госпитале, вскоре после чего полицейский скончался, сообщает агентство France Presse.

Как ранее писал сайт kp.ru, Арно Бельтрам предложил обменять себя на одну из заложниц, захваченных террористом в супермаркете Super-U в коммуне Треб на юге Франции.

Напомним, в пятницу, 23 марта, 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим вступил в перестрелку с полицией в местечке Каркасон провинции Аквитания, ранил одного офицера. Он скрылся с места преступления, угнав первую попавшуюся машину и убив ее водителя, потом в соседнем городке Треб ворвался в универсам Super-U, где в тот момент находились около полутора сотен покупателей, и захватил там заложников.

Нападавший был ликвидирован при штурме. Его жертвами в общей сложности стали три человека, еще 16 пострадали, двое из них получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за эту атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Теракт во Франции: боевик захватил заложников в супермаркете.На юге Франции террорист захватил заложников в супермаркете. Данные по числу погибших разнятся.

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