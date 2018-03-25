На марш против оружия в Нью-Йорке вышли около 150 тысяч человек

СЕГОДНЯ 03:59 2018-03-25T04:16:33+03:00

Многотысячная акция "Марш за наши жизни" в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Подобные акции в субботу прошли во многих крупных городах США – Вашингтоне, Бостоне, Чикаго и других

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В субботу, 24 марта, во многих крупных американских городах – Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Хьюстоне и других – прошли многотысячные акции «Марш за наши жизни» (March for our lives) против продажи оружия в США, передает агентство Reuters.

Как сообщил на своей странице в Twitter нью-йоркский мэр Билл Де Блазио, который тоже принял участие в марше, на улицы крупнейшего мегаполиса страны вышли порядка 150 тысяч человек.

Выступая перед участниками акции, градоначальник отметил, что нынешние студенты, как и молодежь предыдущих поколений, «оборачивают неоправданные трагедии и насилие в движение за перемены».

«Марш за наши жизни» прошел и в городе Паркленд (штат Флорида), где 19-летний Николас Круз, устроил массовый расстрел в школе 14 февраля. Как ранее сообщал сайт kp.ru, сторона обвинения намерена добиваться смертного приговора для подростка-убийцы, от рук которого погибли погибли 14 человек.