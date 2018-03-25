В Туркменистане начались парламентские выборы

СЕГОДНЯ 05:42 2018-03-25T05:52:26+03:00

Граждане Туркмении выбирают депутатов меджлиса на ближайшие пять лет

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Избирательные участки по всей республике открылись ровно в 7 утра по местному времени (5.00 мск), голосование продлится до 19.00 (17.00 мск).

Гражданам Туркмении предстоит выбрать 125 депутатов меджлиса (парламента) из 284 претендентов от трех политических партий страны – Демократической, аграрной и Партии промышленников и предпр

инимателей. Часть кандидатов также были выдвинуты инициативными группами. Выборы проходят по одномандатным округам, их результаты Центризбирком объявит не позднее, чем через неделю после дня голосования, уточняет РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 2 октября прошлого года в Ашхабаде состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой российского государства Владимиром Путиным, по итогам которой между Туркменией и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве.