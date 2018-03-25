Израильские самолеты разбомбили военную базу ХАМАС в секторе Газа
В ночь с субботы на воскресенье, 25 марта, самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли авиаудар по военной базе движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны страны.
Отмечается, что ночной удар по объекту ХАМАС в анклаве стал ответом на попытку поджога строительной техники. В субботу четверо палестинцев сломали разделительный забор, проникли на израильскую территорию попытались поджечь строительную технику, но их планы сорвали военные еврейского государства. Израильские солдаты вовремя появились на месте готовящегося преступления и спугнули поджигателей. Нарушителям пришлось спасаться бегством на свою территорию.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 17 февраля четверо израильских военнослужащих подорвались на фугасе, заложенном на пути патруля, в ответ ВВС Израиля атаковали цели на территории анклава. На следующий день стало известно, что в общей сложностиизраильские военные поразили в секторе Газа 18 объектов движения ХАМАС.
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