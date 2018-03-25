2018-03-25T06:32:08+03:00
В мире

Израильские самолеты разбомбили военную базу ХАМАС в секторе Газа

Авиаудар по объекту на юге анклава был нанесен в ответ на попытку поджога строительной техники Израиля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе ГазаИзраиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе ГазаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь с субботы на воскресенье, 25 марта, самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли авиаудар по военной базе движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны страны.

Отмечается, что ночной удар по объекту ХАМАС в анклаве стал ответом на попытку поджога строительной техники. В субботу четверо палестинцев сломали разделительный забор, проникли на израильскую территорию попытались поджечь строительную технику, но их планы сорвали военные еврейского государства. Израильские солдаты вовремя появились на месте готовящегося преступления и спугнули поджигателей. Нарушителям пришлось спасаться бегством на свою территорию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 17 февраля четверо израильских военнослужащих подорвались на фугасе, заложенном на пути патруля, в ответ ВВС Израиля атаковали цели на территории анклава. На следующий день стало известно, что в общей сложностиизраильские военные поразили в секторе Газа 18 объектов движения ХАМАС.

Еще больше материалов по теме: «Обострение ситуации на Ближнем Востоке»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Москва предложила Токио создать «зеленый коридор» для японских фармацевтов
Авиация США нанесла удар по террористам на юге Ливии
В Туркменистане начались парламентские выборы
Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа ушла из жизни в возрасте 94 лет
Порошенко: «Разоблачения» Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб
Угроза взрыва в столичном клубе «Бруклин холл» оказалась ложной
На марш против оружия в Нью-Йорке вышли около 150 тысяч человек
СМИ назвали дату начала высылки российских дипломатов из стран ЕС
Французский полицейский, обменявший себя на заложницу, перед смертью обвенчался с любимой
В Британии скандалистку выселили из дома по жалобе соседей
«Руки коротки»: В Госдуме прокомментировали угрозы заблокировать Крымский мост
Режиссер Бутусов считает назначение Женовача худруком МХТ правильным решением
В правительстве Германии не комментируют сообщения о возможной высылке российских дипломатов
В Цюрихе умерла первая победительница «Евровидения» Лиз Ассиа
Учительница из Лондона получила премию в $1 миллион за преданность работе
Поклонская ответила украинским экстремистам на угрозы заблокировать Крымский мост
На грузинском горнолыжном курорте выпал красный снег
Из московского клуба эвакуировали 500 человек из-за угрозы взрыва
Оригинально остановивший драку упитанный кот стал звездой интернета
Журнал Time поместил на обложку Путина в короне