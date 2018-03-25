2018-03-25T06:44:48+03:00
Экономика

Москва предложила Токио создать «зеленый коридор» для японских фармацевтов

Как пояснила вице-премьер Ольга Голодец, Россия заинтересована в высококачественной продукции фармацевтических компаний Японии
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Вице-премьер России Ольга ГолодецВице-премьер России Ольга ГолодецФото: Иван ВИСЛОВ
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Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что Москва предложила Токио создать так называемый зеленый коридор для японских фармацевтических компаний.

«Мы предложили проработать возможности реализации программы так называемого зелёного коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием, и фармацевтических компаний», - сообщила она журналистам перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

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