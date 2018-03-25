2018-03-25T07:22:17+03:00
Политика

Экс-посол Британии предрек потепление в отношениях между Западом и РФ

Этони Брентон считает, что приостановленные контакты европейских стран с Москвой начнут возобновляться уже через несколько месяцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сэр Энтони БрентонСэр Энтони БрентонФото: РИА Новости
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Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон считает, что отношения между Россией и Западом начнут налаживаться уже через несколько месяцев. По мнению дипломата, страны просто не смогут долго враждовать на высоком уровне из-за необходимости совместно решать многие вопросы.

"У нас какое-то время не будет отношений с русскими на высоком уровне. Но это начнет размываться уже через несколько месяцев, поскольку необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей. <...> Мы будем возобновлять эти связи медленно, но через несколько месяцев вернемся к возможности вновь вести дела с русскими", - сказал экс-посол в интервью изданию The Independent.

При этом, дипломат назвал язык, используемый Москвой при общении с другими государствами, "без надобности злобным" и подчеркнул, что поддерживает нынешнюю ограничительную политику британских властей.

В то же время, по его мнению, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон и глава МИД королевства Борис Джонсон "опасно близки к сожжению мостов", оставшихся мужде конфликтующими странами.

Напомним, что в середине марта этого года Лондон решил выслать из страны 23 российских дипломатов и разорвать любые дипломатические контакты с Москвой. В ответ РФ приняла аналогичные меры в отношении королевства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что несколько десятков европейских стран решили выслать сотрудников российских дипмиссий вслед за Британией. В числе таких государств Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Болгария, Литва, Латвия и Эстония.

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