2018-03-25T07:48:05+03:00
Политика

Названо место испытаний группировок носителей крылатых ракет

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что такие комплексы будут сформированы на всех стратегических направлениях нашей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во время своего послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин представил новейшее оружие. ФОТО Михаил Метцель/ТАССВо время своего послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин представил новейшее оружие. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Испытания группировок носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования будут проводиться в рамках боевых учений "Восток-2018". Такое мнение озвучил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что начальник Генштаба ВС РФ, первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о новом развитии систем комплексного поражения противника. Он рассказал, что в ближайшем будущем группировки носителей крылатых ракет большой дальности будут сформированы на всех стратегических направлениях в России.

"Практическое применение группировок крылатых ракет, о которых говорил генерал армии Герасимов, будет отработано в ходе "Восток-2018", — цитирует РИА Новости Мураховского.

Он подчеркнул, что в рамках этих командно-штабных учений обязательно будут привлекаться войска, в том числе и для отработки усиления оборонного комплекса в случае агрессии.

Напомним, что "Восток-2018" будет проходить на территории Сибири и Дальнего Востока в августе-сентябре 2018 года. Ожидается, что в учениях будут задействовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов, а также Северного флота.

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