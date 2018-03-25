2018-03-25T08:14:09+03:00
В мире

В США попал в аварию грузовик с пожарными-добровольцами: двое погибли, трое пострадали

Волонтеры спешили по вызову на место ДТП с тремя жертвами, но по дороге их машина врезалась в каменную стену
Лариса ПЯТНИЦКАЯ
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Две авкарии на трассе унесли жизни пяти человекДве авкарии на трассе унесли жизни пяти человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Западная Виргиния грузовик с пятью пожарными-добровольцами, спешивших по вызову на место аварии с тремя жертвами, врезался в каменную стену. В результате этого ДТП погибли два волонтера, еще трое получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщает газета West Virginia Metro News со ссылкой на местных чиновников.

Стоит отметить, что в США пожарные не только тушат горящие здания, они также выполняют функции спасателей и выезжают на различные ЧП, в том числе дорожно-транспортные происшествия.

На месте обеих аварий работают пожарные, полицейские и бригады «Скорой помощи». В добровольческой пожарной бригаде назвали произошедшее «самой ужасной трагедией» за все время ее существования.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года во Флориде грузовик протаранил школьный автобус, в котором ехали на занятия около 40 детей, в результате пострадали 22 ребёнка.

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