Посол России в Сербии почтил память жертв бомбардировок НАТО

СЕГОДНЯ 08:26 2018-03-25T08:28:16+03:00

Александр Чепурин подчеркнул, что ни один представитель стран, повинных в случившемся, не явился на церемонию

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Посол России в Белграде Александр Чепурин принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв бомбардировок НАТО в Сербии. Главная церемония прошла вечером в субботу, 24 марта, в городе Алексинац, который сильнее всех пострадал в результате трагических событий в апреле и мае 1999 года.

В памятном мероприятии приняли участие президент Сербии Александр Вучич, глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также члены правительства страны. Российский дипломат Чепурин присутствовал на данной церемонии уже в пятый раз.

"Две с половиной тысячи человек, подавляющее большинство – мирное население — были убиты, 10 тысяч человек были ранены легко или тяжело. Это варварство, о котором трудно говорить, которое могло быть в конце XX века", — сказал глава дипмиссии РФ.

Власти страны и местные жители почтили память жертв трагедииФото: Twitter.com

Он подчеркнул, что на такое страшное преступление пошли те страны, которые сейчас учат мир гуманизму и уважению прав человека, при этом сами, похоже, вообще "не считают сербов за людей".

Чепурин обратил внимание на то, что ни один посол тех государств, которые участвовали в бомбардировки республики, так и не пришел на памятную церемонию.

"Никто не хочет осознать, извиниться, раскаяться, все по-прежнему, тихо сидят и считают, что правильно сделали", - цитирует РИА Новости российского дипломата.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в субботу памятная церемония прошла также в центре Белграда у мемориала самым юным жертвам авиаударов НАТО. Цветы и траурные венки к нему возложили вице-премьер Сербии Небойша Стефанович и министр по инновациям республики Ненад Попович.