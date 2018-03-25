Экс-дипломат заявил, что наступил "самый опасный момент в истории" США

СЕГОДНЯ 08:47 2018-03-25T08:47:44+03:00

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Бывший высокопоставленный американский дипломат, теоретик внешней политики США Ричард Хаас считает, что Соединенные Штаты подошли к "самому опасному моменту" в истории своего существования.

"(Президент США) Дональд Трамп сейчас настроен вести войну сразу на 3 фронтах: политическую против (спецпрокурора) Боба Мюллера, экономическую против Китая / других торговых партнеров, а также настоящую против Ирана и / или Северной Кореи. Это самый опасный момент в современной американской истории — и в значительной степени это вызвали мы сами, а не какие-то события", — написал Хаас на своей странице в Twitter.

Напомним, амереканский лидер неоднократно говорил о том, что Китай несет угрозу экономическому состоянию США. Что же касается спецпрокурора Мюллера, который ведет дело о возможных связях Трампа с Кремлем, то тут не только сам глава Белого дома, но и правозащитники требуют его отставки в связи с утечкой информацией о ходе расследования.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что отношения между США и КНДР, похоже, начали налаживаться, поскольку обе стороны согласились на ведение переговоров. Однако это будет возможно лишь в том случае, если Пхеньян на время откажется от своих испытаний, а американцы не будут провоцировать северокорейских властей.