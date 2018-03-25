Вкладчики вывели из латвийских банков 365 млн евро за неделю

СЕГОДНЯ 09:11 2018-03-25T09:11:41+03:00

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В течение недели из латвийских банков было выведено более 365 миллионов евро. Клиенты начали забирать свои вклады в связи с наложенным на кредитные учреждения запретом на работу с нерезидентами. Об этом сообщает Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK).

"На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 миллиарда евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет", - заявили в FKTK.

Между тем, объем вкладов в Латвии, в целом, снизился на 2,15 миллиарда евро, или на 10,5%. Комиссия намерена добиваться уменьшения доли вкладов нерезидентов в семь раз, передает РИА Новости.

Напомним, что 13 февраля США обвинили ABLV Bank в нарушении международных санкций и предложили принять меры против него.

Вскоре после этого, как сообщал ранее сайт kp.ru, Европейский центральный банк заявил о ликвидации латвийского банка и его "дочки" в Люксембурге. В ЕЦБ сообщили о том, что ABLV, который является третьим по величине кредиторов в республике, не способен исполнять обязательства перед вкладчиками.