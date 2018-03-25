В ВМС Украины заявили, что принесли флот "в жертву" ради военной мощи

СЕГОДНЯ 09:28 2018-03-25T09:29:07+03:00

Так, крымские корабли в 2014 году якобы должны были дать время для мобилизации вооруженных сил страны

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На Украине заявили, что в 2014 году размещенный в Крыму флот был "принес в жертву" ради мобилизации армии страны. Такое заявление сделала помощник командующего военно-морских сил незалежной капитан первого ранга Марина Каналюк.

По ее словам, украинские власти просто тянули время, чтобы предоставить вышестоящим структурам возможность для создания условий применения ВСУ.

"Мы протянули время до месяца. Поверьте – это было непросто. И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю", - цитирует телеканал "112 Украина" Каналюк.

Напомним, что в начале этого года президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы вернуть Украине ее военную технику, оставшуюся в Крыму, несмотря на то, что она находится в плачевном состоянии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Киеве данное предложение отклонили. Власти страны заявили, что примут технику обратно лишь вместе с полуостровом.