Кортежу Трампа во Флориде пришлось объезжать участников марша против оружия

СЕГОДНЯ 09:40 2018-03-25T09:41:35+03:00

Из-за протестующих президент США добирался в свое имение Мар-а-Лаго намного дольше, чем обычно [фото]

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Президентскому кортежу Дональда Трампа из-за массовых протестов против свободной продажи оружия в США пришлось менять привычный маршрут, которым глава Белого дома обычно добирается в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, пишет издание The Hill.

Дело в том, что участники «Марша за наши жизни» поджидали президента на трассе в Уэст-Палм-Бич, желая таким образом привлечь его внимание к акции. Однако автомобили кортежа поехали другой дорогой, в объезд города – чтобы Дональд Трамп не был вынужден столкнуться с тысячами демонстрантов.

Участники акции «Марш за наши жизни» во Флориде перекрыли маршрут, которым обычно ездит кортеж президента СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 24 марта, во многих крупных американских городах – Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Хьюстоне и других – прошли многотысячные акции «Марш за наши жизни» (March for our lives), поводом для которых послужила трагедия во флоридском Паркленде, где 14 февраля 19-летний Николас Круз устроил массовый расстрел в школе.