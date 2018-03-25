2018-03-25T10:00:36+03:00
В мире

В США передумали устанавливать памятник советским летчикам

Свое новое решение по данному вопросу власти американского Элизабет-Сити объяснили тем, что "времена изменились"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Еще в мае 2017 года власти американского городка единогласно выступали за установку памятникаЕще в мае 2017 года власти американского городка единогласно выступали за установку памятникаФото: REUTERS
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Власти американского города Элизабет-Сити, который находится в штате Северная Каролина, отказались устанавливать памятник советским лётчикам, хотя еще год назад единогласно одобрили его размещение.

Отметим, что речь идет о пяти военнослужащих, погибших при переправке самолётов-амфибий из США в СССР в годы Второй мировой войны. Памятник должен был увековечить трёх русских летчиков, одного украинца и канадца, которые обучались в Соединенных Штатах в рамках проекта "Зебра".

"Я понимаю, что речь идёт о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, и есть американцы, которые участвовали в этой войне и похоронены в России. Но времена изменились", — цитирует Associated Press члена городского совета Аниту Хаммер.

Отмечается, что против установки 25-тонного памятника проголосовали пять человек, еще трое выступили за. По данным агентства, расхождение мнений вызвало "миниатюрную холодную войну" в Элизабет-Сити.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале января власти польского города заявили о намерении полностью утилизировать монумент "Памяти тех, кто воевал за Щецин". Памятник советским воинам разберут на отдельные элементы и отправят на металлолом.

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