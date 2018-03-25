Более 1,7 тысячи человек покинули Восточную Гуту в субботу

СЕГОДНЯ 10:19 2018-03-25T10:19:43+03:00

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За минувшие сутки сирийскую провинцию Восточная Гута покинули более 1,7 тысячи человек. Отмечается, что люди выходили через гуманитарный коридор, организованный в районе населенного пункта Эль-Вафидин.

Такое заявление сделал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, с 28 февраля через этот же коридор 23,4 тысячи человек покинули населенный пункт Дума. Между тем, за все время действия гумпауз из Восточной Гуты было выведено более 106 тысяч мирных жителей.

"Только 23 марта на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц людям выдано 1,25 тыс. продуктовых наборов, 700 л бутилированной воды и приготовлено 2,6 тыс. порций горячей пищи", - передает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне из города Хараста в Восточной Гуте были выведены также боевики и члены их семей. Это стало возможно, благодаря договоренности российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами запрещенной в РФ террористической группировки "Ахрар аш-Шам".