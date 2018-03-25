2018-03-25T10:38:06+03:00
В мире

"Я в учебниках истории, а этому светит только криминальная хроника": Саакашвили ответил Порошенко на слова о разоблачении

Экс-президент Грузии назвал украинского лидера "дешевым вруном" и призвал его доказать свои подозрения в суде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский оппозиционер, экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиУкраинский оппозиционер, экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал украинского лидера Петра Порошенко "дешевым вруном" и призвал его доказать свои обвинения в суде. Таким образом оппозиционер отреагировал на слова главы государства о том, что он вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко готовил государственный переворот.

"Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко.И за меня пусть не переживает, я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит только попасть в криминальную и судебную хроники", - написал Саакашвили в своем фейсбуке.

Напомним, что 23 марта бывшую народную героиню Савченко лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в подготовке теракта. Экс-президента Грузии заподозрили в том же, но задержать его не получилось, поскольку еще в начале февраля политик был выдворен в Польшу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по словам Порошенко, за последние несколько месяцев украинские правоохранители провели "блестящие разоблачения", достойные того, чтобы войти в учебники для спецслужб.

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