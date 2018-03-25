2018-03-25T12:12:06+03:00
В мире

В освобожденном от террориста магазине во Франции нашли три бомбы

Ранее в помещении данного супермаркета были захвачены, а после убиты несколько человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте происшествия также были найдены оружие и ножНа месте происшествия также были найдены оружие и ножФото: REUTERS
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Три самодельных взрывных устройства были обнаружены в супермаркете, в котором в пятницу террорист захватил заложников. Находку сделали следователи, осматривавшие помещение уже после освобождения людей.

По данным телеканала BFMTV, на месте происшествия также были обнаружены оружие и нож.

Напомним, что 23 марта неизвестный вступил в перестрелку с полицией во французском Каркасоне, после чего скрылся с места происшествия на угнанном автомобиле и уже в соседнем городе Треб захватил универсам сети Super-U.

Позже выяснилось, что нападавшим является 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим. Преступник был ликвидирован правоохранителями при штурме. Его жертвами стали в общей сложности три человека, в том числе водитель угнанного автомобиля. Также известно о 16 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о героическом поступке, который совершил французский полицейский в день трагедии. Арно Бельтрам добровольно поменялся местами с одной из женщин, оказавшихся в заложниках у террориста, и в результате был смертельно ранен при штурме. Уже в больнице подполковник обвенчался со своей возлюбленной и вскоре скончался.

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