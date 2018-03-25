2018-03-25T12:48:06+03:00
Общество

В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобилей

Депутат Олег Нилов заявил, что это позволит ужесточить наказание для таких нарушителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас угонщиков, которые не успевают продать автомобили, судят по более мягкой статьеСейчас угонщиков, которые не успевают продать автомобили, судят по более мягкой статьеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий отмену статьи 166 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)".С такой инициативой выступил депутат Олег Нилов, который считает, что для угонщиков должно быть более суровое наказание.

Так, народный избранник предлагает судить нарушителей по статье 158 УК РФ "Кража". Это позволит вменять угонщикам одинаково жесткое наказание как в случае, если автомобиль уже был продан перекупщикам, так и если сделать это не успели. Сейчас же те злоумышленники, которые не успевают реализовать украденные автомобили, получает довольно мягкое наказание.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные МВД, только в прошлом году в России было похищено почти 43 тысячи транспортных средств. При этом по статье об угоне возбуждена 21 тысяча дел.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что каждую пятую машину в Москве угоняют сами же владельцы. Автолюбители делают это для того, чтобы получить страховку.

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