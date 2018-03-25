Пользователей Сети рассмешило видео с "плывущей по воздуху" собакой

СЕГОДНЯ 13:32 2018-03-25T13:32:19+03:00

Пес продолжает перебирать лапами, хотя вода находится в нескольких метрах от него [видео]

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Новый любимец появился у пользователей социальных сетей. Небольшой черный пес, кличка которого осталась неназванной, покорил интернет своим "плаванием по воздуху".

На кадрах видео запечатлена полностью затопленная улица. В какой-то момент мужчина с собакой в руках начинает идти по дороге сквозь толщу воды, а его любимец, следуя за движениями хозяина, принимается грести лапами так, будто действительно плывет. При этом пес выглядит крайне сосредоточенно, лишь однажды позволив себе обернуться на смех хозяина.

Особенно забавной ситуация выглядит на фоне того, что животное находится действительно далеко от воды. Кроме того, он перебирает передними лапами лишь тогда, когда держащий его мужчина начинает идти, и прекращает это делать, если тот останавливается.

Между тем, видеоролик с "плывущим" псом продолжает набирать популярность как в русскоязычных социальных сетях , так и в международных.

Не так давно сайт kp.ru проводил конкурс под названием "Собаки, которые нас удивили". Читатели прислали всего около сотни фотографий своих любимцев, но лучшими были признаны лишь три.