2018-03-25T13:55:24+03:00
Происшествия

На фестивале в Пакистане неизвестные бросили гранату на сцену

В результате нападения пострадали по меньшей мере 24 человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пакистанские правоохранители продолжают поиски злоумышленникаПакистанские правоохранители продолжают поиски злоумышленникаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во время весеннего фестиваля в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан неизвестный бросили ручную гранату на сцену. В результате инцидента пострадали по меньшей 24 человека, в том числе несколько дней и двое сотрудников службы безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 24 марта. Очевидцы утверждают, что гранату кинули из-за сцены.

По данным газеты The Express Tribune, пострадавших отвезли в больницу. Мероприятие было приостановлено. Правоохранители оцепили территорию вокруг места инцидента и приступили к поискам нападавших.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в сентябре прошлого года в Пакистане также прогремел взрыв. Тогда около населенного пункта Навагай в районе Федерально управляемых племенных территорий взорвалась дистанционно управляемая бомба. Погибли пять человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков назвал направления работы Путина на новом сроке
Полиция Германии задержала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона
Пользователей Сети рассмешило видео с "плывущей по воздуху" собакой
Американец решил доказать, что Земля плоская, и совершил полет на своей ракете
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобилей
В освобожденном от террориста магазине во Франции нашли три бомбы
СМИ выяснили, что у Скрипаля была "близкая подруга"
Пол Маккартни в память о Джоне Ленноне вышел на марш против оружия
СМИ сообщили о планах России построить автомобильный мост в КНДР
"Я в учебниках истории, а этому светит только криминальная хроника": Саакашвили ответил Порошенко на слова о разоблачении
Более 1,7 тысячи человек покинули Восточную Гуту в субботу
В США передумали устанавливать памятник советским летчикам
Кортежу Трампа во Флориде пришлось объезжать участников марша против оружия
В ВМС Украины заявили, что принесли флот "в жертву" ради военной мощи
Вкладчики вывели из латвийских банков 365 млн евро за неделю
Экс-дипломат заявил, что наступил "самый опасный момент в истории" США
Посол России в Сербии почтил память жертв бомбардировок НАТО
В США попал в аварию грузовик с пожарными-добровольцами: двое погибли, трое пострадали
Погода в Москве на 25 марта 2018 года: осадков не ожидается
Названо место испытаний группировок носителей крылатых ракет
Экс-посол Британии предрек потепление в отношениях между Западом и РФ
Группа альпинистов попала под снежный завал в горах Японии
Москва предложила Токио создать «зеленый коридор» для японских фармацевтов