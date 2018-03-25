На фестивале в Пакистане неизвестные бросили гранату на сцену

СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-25T13:55:24+03:00

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Во время весеннего фестиваля в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан неизвестный бросили ручную гранату на сцену. В результате инцидента пострадали по меньшей 24 человека, в том числе несколько дней и двое сотрудников службы безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 24 марта. Очевидцы утверждают, что гранату кинули из-за сцены.

По данным газеты The Express Tribune, пострадавших отвезли в больницу. Мероприятие было приостановлено. Правоохранители оцепили территорию вокруг места инцидента и приступили к поискам нападавших.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в сентябре прошлого года в Пакистане также прогремел взрыв. Тогда около населенного пункта Навагай в районе Федерально управляемых племенных территорий взорвалась дистанционно управляемая бомба. Погибли пять человек.